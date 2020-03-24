Американские эксперты рассказали о пользе куриного бульона во время коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. В мире бушует коронавирус, и вакцины от заболевания до сих пор нет. Противостоять коронавирусу поможет сильный иммунитет, который можно укрепить с помощью куриного бульона, сообщает американский медицинский портал MDLinx, передает УНН.