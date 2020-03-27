Ми не перестанемо працювати, бо годуємо людей - Косюк розповів про роботу МХП на карантині

Так, за словами Косюка, усі підприємства групи МХП працюють у штатному режимі.

"З компанією все буде добре, ми працюємо у штатному режимі. Ми не скоротили ані кількість змін, ані кількість людей, ані кількість продукції, яку виробляємо. І ми не перестанемо працювати, бо ми годуємо людей: від нас залежить продовольча безпека і життєдіяльність країни", - наголосив він.

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На підприємствах МХП впроваджені безпрецендентні заходи безпеки, додав Косюк, скорочення людей - не планується.

"Ми ніколи не спекулювали на кризах по відношенню до людей, і ми навіть подумати про це не можемо. Люди – наша головна цінність. Ми їх захистимо і будемо з ними стільки, скільки вони з нами захочуть бути", - підкреслив власник компанії.

Про неоплачувані відпустки навіть мови бути не може, наголосив Косюк.

"Це не про МХП і не про компанію, в якій люди працюють. Натомість, я думаю, що ми створимо додаткові робочі місця для тих, хто потребує заробітку у регіонах, де знаходяться наші підприємства", - повідомив він.

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Співробітникам компанії, які найбільш вразливі до вірусу, МХП надасть подвійну опіку.

"Це люди 60+, а також ті, які мають хронічні захворювання. Вони, на жаль, входять до найбільш вразливої категорії. Такі співробітники отримають спеціальний режим роботи, який ніяким чином не вплине на їх життя: усі зарплати та бонуси, які сьогодні існують, у них лишаться. Не залежно від того, чи ми відправимо їх на карантин, чи запропонуємо якісь особливі методи роботи, де вони не будуть контактувати з іншими людьми", - розповів Косюк.

У випадку зараження COVID-19 - МХП буде покривати усі витрати співробітників на лікування.

"Якщо співробітник МХП захворіє, чого я дуже не хочу – це питання компанії. І ми зробимо все, щоб закрити видатки, які будуть понесені у результаті такого випадку", - додав він.

Нагадаємо, на тлі розповсюдження коронавірусу, МХП взяв під опіку два регіони України. Мова про Вінниччину та Черкащину, де діють підприємства компанії. Сумарно МХП вже виділив 84 млн грн на боротьбу із хворобою. На підтримку МХП можуть розраховувати усі, хто проживає на території вказаних регіонів, каже Косюк.

"Ми зробимо все, і навіть більше можливого, щоб допомогти місцевій владі і лікарням бути обладнаними і готовими до будь-яких викликів", - додав він.