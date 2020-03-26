МХП забезпечуватиме пенсіонерів Черкащини курятиною за пільговими цінами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Поширення епідемії коронавірусу на Черкащині не вплине на реалізацію соціального проекту МХП для людей літнього віку, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби компанії у Facebook.
Йдеться про ініціативу агрохолдингу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова".
У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села на Канівщині і 10 сіл у Черкаському районі.
"Сьогодні вся Україна і Черкаська область зокрема, стоять перед великою небезпекою коронавірусу COVID-19. Як ми вже точно знаємо з наукових досліджень, найбільша група ризику під час епідемії – люди інтелігентного віку. Тому розуміємо, що робота соціального магазину від МХП, направленого якраз на допомогу цим людям, – як ніколи важлива і не повинна припинятися", - каже директор благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.
Вона додала, що усі продавці соціальних магазинів МХП мають необхідні маски та одяг. Кількість людей, які одночасно знаходяться у приміщенні, контролюється.
"Велику допомогу нам надає місцева влада – голови ОТГ і сільрад, старости, депутати. Вони формують списки отримувачів, своєчасно інформують пенсіонерів про приїзд "магазину", здійснюють доставку м’яса багатьом людям на своїх машинах тощо. Тільки у такій співпраці ми здолаємо епідемію, а головне – подбаємо про наших старше покоління", - переконані у МХП.
Програму "Соціальний магазин" було започатковано ще у 2016 році на "Вінницькій птахофабриці". Згодом проект масштабувався на інші регіони, в яких здійснюють діяльність птахофабрики МХП. Сьогодні проект охоплює понад 7000 людей пенсійного віку у Канівському та Черкаському районах області.
Нагадаємо, МХП направив Черкащині 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом.
Довідка. МХП - найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Торговий бренд в Україні - "Наша Ряба". Власник компанії - Юрій Косюк.