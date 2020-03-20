МХП Косюка направив Черкащині 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Найбільший виробник курятини, агрохолдинг МХП (Наша Ряба) виділяє 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом у Черкаській області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби компанії у Facebook.
Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю першочергового обладнання для лікарень області та засобів індивідуального захисту.
"Крім того, компанія буде надавати підтримку щодо закупки усіх необхідних засобів шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", - розповіли в МХП.
У компанії зазначили, що невдовзі у області буде створено штаб протидії поширенню коронавірусу. Тож, МХП і місцева влада закликають регіональний бізнес скоординувати зусилля щодо зменшення ризиків поширення хвороби.
Раніше УНН повідомляв, що МХП Юрія Косюка став опікуном двох областей присутності своїх потужностей: Вінницької та Черкаської.
Довідка: МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").