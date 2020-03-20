МХП Косюка направил Черкасской области 14 млн грн на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Крупнейший производитель курятины, агрохолдинг МХП (Наша Ряба) выделяет 14 млн грн на борьбу с коронавирусом в Черкасской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.
Выделенные средства будут направлены на закупку первоочередного оборудования для больниц области и средств индивидуальной защиты.
"Кроме того, компания будет оказывать поддержку по закупке всех необходимых средств путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - рассказали в МХП.
В компании отметили, что вскоре в области будет создан штаб противодействия распространению коронавируса. Поэтому, МХП и местные власти призывают региональный бизнес скоординировать усилия по уменьшению рисков распространения болезни.
Ранее УНН сообщал, что МХП Юрия Косюка стал опекуном двух областей присутствия своих мощностей: Винницкой и Черкасской.
Справка: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").