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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65692 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77639 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90952 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88230 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 102999 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131000 просмотра

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Актуальное
МХП будет обеспечивать пенсионеров Черкасской области курятиной по льготным ценам

МХП будет обеспечивать пенсионеров Черкасской области курятиной по льготным ценам

Киев  •  УНН

 • 35400 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Распространение эпидемии коронавируса в Черкасской области не повлияет на реализацию социального проекта МХП для людей пожилого возраста, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.

Речь идет об инициативе агрохолдинга "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова".

В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.

"Сегодня вся Украина и Черкасская область в частности, стоят перед большой опасностью коронавируса COVID-19. Как мы уже точно знаем из научных исследований, самая большая группа риска во время эпидемии - люди интеллигентного возраста. Поэтому понимаем, что работа социального магазина от МХП, направленного как раз на помощь этим людям, - как никогда важна и не должна прекращаться", - говорит директор благотворительного фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай.

Она добавила, что все продавцы социальных магазинов МХП имеют необходимые маски и одежду. Количество людей, одновременно находящихся в помещении, контролируется.

"Большую помощь нам оказывают местные власти - главы ОТО и сельсоветов, старосты, депутаты. Они формируют списки получателей, своевременно информируют пенсионеров о приезде "магазина", осуществляют доставку мяса многим людям на своих машинах и тому подобное. Только в таком сотрудничестве мы преодолеем эпидемию, а главное - позаботимся о нашем старшем поколении", - убеждены в МХП.

Программа "Социальный магазин" была начато еще в 2016 году на "Винницкой птицефабрике". Впоследствии проект масштабировался на другие регионы, в которых осуществляют деятельность птицефабрики МХП. Сегодня проект охватывает более 7000 человек пенсионного возраста в Каневском и Черкасском районах области.

Напомним, МХП направил Черкасской области 14 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Справка. МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине - "Наша Ряба". Владелец компании - Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

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