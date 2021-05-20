"Мы будем иметь донбассы и крымы": Зеленский о необходимости заботиться о правах нацменьшинств

Детали

Зеленский рассказал о визите на Закарпатье.

"Нет больниц, ни крупных предприятий, ни дорог... Ни одного серьезного горнолыжного курорта. На Закарпатье! Ни одного. Ни построенного реабилитационного центра. А что там не такие люди? Или они не так воевали за Украину? И все эти люди, ежедневно видят, как в Венгрии, куда они ездят, все это... Я хочу, чтобы они хотели быть украинцами. И чтобы они помнили, что они венгерское меньшинство, но чтобы они были украинцами. Чтобы они не хотели брать те паспорта, а там тоже есть паспортизация и много лет была. Я хочу, чтобы они чувствовали, что о них государство думает, заботится", - отметил Президент.

Он отметил необходимость введения специальных экономических условий для отдельных регионов.

"Меня интересует вопрос специальных условий для бизнеса для Донбасса, для Закарпатья - я знаю детали, я чувствую риски, чувствую влияния других государств. И таких меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны.... А защищать меньшинства нам придется. Потому что мы будем иметь в будущем еще донбассы и крымы. И чтобы этого не было, а все себя чувствовали украинцами надо вкладывать деньги, вкладывать внимание, ремонтировать дороги, мосты", - заявил Глава государства.

Дополнение

К примеру, отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.



Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона “Об образовании”, который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.



Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.



С Закарпатьем связаны и другие инциденты. К примеру, в начале декабря 2020 года стало известно об исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ.



Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.



После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.



Венгрия даже обратилась в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион — и не раз.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией.



Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года — семь встреч, 2019 года — две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году — в феврале в Киеве и в мае — в Будапеште.