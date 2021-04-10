Мы хотим поддержать вас: депутаты Бундестага написали письмо Навальному
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Группа депутатов немецкого Бундестага написала письмо Алексею Навальному в колонию в Покрове. Об этом сообщает Der Spiegel, передает УНН.
Детали
В письме депутаты выразили "полную солидарность" с Навальным.
"Мы хотим поддержать вас", - пишут парламентарии.
Кроме того, они отметили, что условия в исправительной колонии в Покрове являются "целенаправленными пытками" и несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток.
Свои подписи под письмом поставили парламентарии из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), Социал-демократической партии, Свободной демократической партии (СвДП) и "Союз-90 зеленые". Среди них - уполномоченная правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер, член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции "зеленых" Юрген Триттин, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник и другие.
Депутат фракции "зеленых" Мануэль Саррацин, который выступил инициатором письма, сказал Spiegel, что сообщение о голодовке Навального "подавляют". По его мнению, пребывание Навального в колонии "явно перестало быть безопасным".
"Мы не должны отводить взгляд, если режим Путина снова подвергнет жизнь Навального опасности", - сказал депутат.
Spiegel отмечает, что депутаты отправили письмо в Россию обычной почтой. Однако из-за сомнений, дойдет ли оно, они направили его электронную версию в московский штаб Навального.
Добавим
В начале февраля Симоновский районный суд изменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии 2,5 года.
Он находится в колонии в Покрове Владимирской области. Навальный жаловался на сильные боли в спине, из-за которых у него практически онемела нога.
В связи с отказом допустить к нему независимого врача, оппозиционер объявил 30 марта голодовку. 5 апреля ФСИН сообщила, что его перевели в медсанчасть.
7 апреля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что на МРТ в колонии у политика обнаружили две грыжи. По ее словам, у Навального начинает теряться чувствительность рук.