Ми хочемо підтримати вас: депутати Бундестагу написали лист Навальному

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У листі депутати висловили "повну солідарність" з Навальним.

"Ми хочемо підтримати вас", - пишуть парламентарі.

Крім того, вони відзначили, що умови у виправній колонії в Покрові є "цілеспрямованими тортурами" і несумісні з Європейською конвенцією про запобігання катуванням.

Свої підписи під листом поставили парламентарії з блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії, Вільної демократичної партії (ВДП) і "Союз-90/зелені". Серед них - уповноважена уряду Німеччини з прав людини Бербель Кофлер, член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції "зелених" Юрген Тріттін, глава делегації Німеччини в Парламентській асамблеї Ради Європи Андреас Нік і інші.

Депутат фракції "зелених" Мануель Саррацин, який виступив ініціатором листа, сказав Spiegel, що повідомлення про голодування Навального "пригнічують". На його думку, перебування Навального в колонії "явно перестало бути безпечним".

"Ми не повинні відводити погляд, якщо режим Путіна знову піддасть життя Навального небезпеці", - сказав депутат.

Spiegel зазначає, що депутати відправили лист до Росії звичайною поштою. Однак через сумніви, чи дійде він, вони направили його електронну версію в московський штаб Навального.

Додамо

На початку лютого Симоновський районний суд змінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Згідно з рішенням суду, політик повинен провести в колонії 2,5 року.

Він знаходиться в колонії в Покрові Володимирської області. Навальний скаржився на сильні болі в спині, через які у нього практично оніміла нога.

У зв'язку з відмовою допустити до нього незалежного лікаря, опозиціонер оголосив 30 березня голодування. 5 квітня ФСВП повідомила, що його перевели в медсанчастину.

7 квітня адвокат Навального Ольга Михайлова повідомила, що на МРТ в колонії у політика виявили дві грижі. За її словами, у Навального починає втрачатися чутливість рук.