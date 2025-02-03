Мы готовы к компромиссу, но на что готова россия - советник руководителя ОП

Украина готова к компромиссу, но вопрос - на что готова россия, кроме того, как рассказывать, что в Украине не легитимная власть и надо провести выборы, а потом проводить переговоры.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Украина должна быть участником переговоров. Украина должна определять, что нам подходит, а что нет. Мы показываем, что мы готовы к компромиссу, наш компромисс понятен, но на что готова россия, кроме того, чтобы рассказывать, что в Украине не легитимная власть и надо провести выборы, а потом проводить переговоры - заявил Лещенко.

Однако Лещенко не уточнил о каком именно компромиссе идет речь. Кроме того, Лещенко прокомментировал слова Зеленского в интервью Associated Press, где он сказал:

Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну

На вопрос на чем основывается тезис о том, что Украина, как никогда близка к приближению мира, Лещенко ответил:

Это основывается на том, что американская администрация задекларировала необходимость как можно быстрее закончить эту войну. И это получает полную поддержку со стороны Украины, и получает полное непонимание со стороны России

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио 15 января, когда еще был кандидатом на эту должность, заявлял, что Украине и России придется пойти на уступки для завершения войны.

В октябре 2024 года издание Corriere della Sera писало, что Зеленский якобы «был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада».

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг это.

Тогда МИД Украины опроверг эти заявления иностранных СМИ о якобы готовностиУкраины к уступкам РФ и назвал их манипулятивными.