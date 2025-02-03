Ми готові до компромісу, але на що готова росія? - радник керівника ОП

Україна готова до компромісу, але питання - на що готова росія, окрім того, як розповідати, що в Україні не легітимна влада й треба провести вибори, а потім проводити переговори.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Україна має бути учасником переговорів. Україна має визначати, що нам підходить, а що ні. Ми показуємо, що ми готові до компромісу, наш компроміс зрозумілий, але на що готова росія, окрім того, щоб розповідати, що в України не легітимна влада й треба провести вибори, а потім проводити переговори - заявив Лещенко.

Проте Лещенко не уточнив про який саме компроміс йдеться. Окрім того, Лещенко прокоментував слова Зеленського в інтерв'ю Associated Press, де він сказав:

Ми боремося, ми тримаємося, ми робимо все, щоб наблизити мир. І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього. Ми захистили нашу державу, нашу незалежність, нашу країну

На запитання на чому ґрунтується теза про те, що Україна, як ніколи близька до наближення миру, Лещенко відповів:

Це ґрунтується на тому, що американська адміністрація задекларувала необхідність як найшвидше закінчити цю війну. І це отримує повну підтримку з боку України, і отримує повне непорозуміння з боку росії

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо 15 січня, коли ще був кандидатом на цю посаду, заявляв, що Україні та росії доведеться піти на поступки для завершення війни.

В жовтні 2024 року видання Corriere della Sera писало, що Зеленський нібито "був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов'язання Заходу".

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував це.

Тоді МЗС України спростувало ці заяви іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф й назвало їх маніпулятивними.