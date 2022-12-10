Мы будем способны на все: Данилов намекнул на жесткий ответ на ракетные удары рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что рф может получить жесткий ответ на ракетные атаки – "мы будем способны на все". Об этом он сказал в эфире телеканала "НТА", передает УНН.
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"Мы будем способны на все. Потому что то, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, куда нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас начиная от границ, которые есть с нашей территории, заканчивая Владивостоком" , – сказал Данилов.
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Кроме того, Данилов ответил тем, кто предостерегает Украину от обострения.
"... уже годами обострено. Мы не можем не ответить агрессору, посягающему на наши территории", - резюмировал глава СНБО.
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Ранее
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины является ракетой дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах.