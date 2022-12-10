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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ми будемо здатні на все: Данілов натякнув на жорстку відповідь на ракетні удари рф

Ми будемо здатні на все: Данілов натякнув на жорстку відповідь на ракетні удари рф

Київ • УНН

 • 1126899 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що рф може отримати жорстку відповідь на ракетні атаки - "ми будемо здатні на все". Про це він сказав в ефірі телеканалу "НТА", передає УНН.

Цитата

"Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком", - сказав Данілов.

Додамо

Крім того, Данілов відповів тим, хто застерігає Україну від загострення.

"... вже роками загострене. Ми не можемо не відповісти агресору, який зазіхає на наші території", - резюмував голова РНБО.

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Раніше

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах.

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