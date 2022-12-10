Ми будемо здатні на все: Данілов натякнув на жорстку відповідь на ракетні удари рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що рф може отримати жорстку відповідь на ракетні атаки - "ми будемо здатні на все". Про це він сказав в ефірі телеканалу "НТА", передає УНН.
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"Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком", - сказав Данілов.
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Крім того, Данілов відповів тим, хто застерігає Україну від загострення.
"... вже роками загострене. Ми не можемо не відповісти агресору, який зазіхає на наші території", - резюмував голова РНБО.
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах.