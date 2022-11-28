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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25247 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58190 перегляди

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Данілов: найефективніше вирішення енергетичної проблеми - ракети дальністю 800 і більше км

Данілов: найефективніше вирішення енергетичної проблеми - ракети дальністю 800 і більше км

Київ • УНН

 • 2072746 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах, передає УНН.

Цитата

«Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах», - написав Данілов у Twitter.

Доповнення

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що "є інформація, що на цьому тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами.

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