Данілов: найефективніше вирішення енергетичної проблеми - ракети дальністю 800 і більше км

Цитата

«Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах», - написав Данілов у Twitter.

Доповнення

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що "є інформація, що на цьому тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами.