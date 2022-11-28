Данілов: найефективніше вирішення енергетичної проблеми - ракети дальністю 800 і більше км
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах, передає УНН.
Цитата
«Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах», - написав Данілов у Twitter.
Доповнення
Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що "є інформація, що на цьому тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами.