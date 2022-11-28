Данилов: самое эффективное решение энергетической проблемы – ракеты дальностью 800 и более км

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«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах», - написал Данилов в Twitter.

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Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что "есть информация, что на этой неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блекауты" и призвал запастись продуктами.