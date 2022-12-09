путін не жалкує, що розпочав геноцид України, а жалкує, що не почав раніше: Подоляк - "фанатам компромісу з дияволом"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова російського диктатора володимира путіна, що війну проти України "можна було почати і раніше" і зазначив, що це "гарне нагадування всім фанатам компромісу з дияволом", передає УНН.
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"Путін не жалкує, що розпочав геноцид України, а жалкує, що не почав раніше. Гарне нагадування всім фанатам компромісу з дияволом, з ким вони мають справу", - написав Подоляк у Twitter.
За його словами, рф доведеться навчитися поважати міжнародне право і прийняти реалії "на землі" - вони відповідатимуть її кордонам 1991 року.
Раніше
російський диктатор володимир путін заявив, що можна було розпочати повномасштабну війну проти України раніше, але росія нібито розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2".
У той же час деякі закордонні політики переконані, що завершити війну України та рф можна за столом переговорів. Серед них і колишня канцлерка Ангела Меркель.