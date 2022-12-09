путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше: Подоляк - "фанатам компромисса с дьяволом"

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"путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше. Хорошее напоминание всем фанатам компромисса с дьяволом, с кем они имеют дело", - написал Подоляк в Twitter.

По его словам, россии придется научиться уважать международное право и принять реалии "на земле" - они будут соответствовать ее границам 1991 года.

Ранее

российский диктатор владимир путин заявил, что можно было начать полномасштабную войну против Украины раньше, но россия якобы рассчитывала договориться в рамках "Минска-2".

В то же время некоторые зарубежные политики убеждены, что завершить войну Украины и россии можно за столом переговоров. Среди них и бывший канцлер Ангела Меркель.