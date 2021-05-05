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Мы боремся за каждую жизнь: Степанов рассказал о важном шаге Минздрава для лечения орфанных болезней

Киев  •  УНН

 • 21284 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Более полугода Министерство здравоохранения добивалось принятия Кабмином Концепции развития системы оказания медицинской помощи гражданам, страдающим редкими (орфанные) заболеваниями, на 2021-2026 годы. Какие изменения предусмотрены принятым документом на своей странице в Facebook рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.

Цитата:

"Несмотря на пандемию коронавируса, Минздрав не забывает о других болезнях, которые не пошли на каникулы. И не важно, сколько людей ими болеют - десять человек или миллион. На прошлой неделе Кабмин одобрил разработанную нами концепцию развития системы оказания медицинской помощи гражданам, страдающим редкими (орфанные) заболеваниями, на 2021-2026 годы. Мы добивались этого больше года и наконец есть результат", - написал глава Минздрава.

Детали

Так, по словам Степанова, документ предполагает выявление точного количества орфанных больных и создание реестра таких пациентов, расширение методов ранней диагностики, разработку отраслевых стандартов, обеспечение пациентов специальным питанием, предоставление психосоциальной поддержки больным и членам их семей.

"Орфанные болезни - это те, которые встречаются крайне редко, примерно один случай на 2000 населения страны, но имеют тяжелое течение, приводят к уменьшению продолжительности и качества жизни. Большинство из этих заболеваний диагностируют в раннем возрасте, в 35% случаев они становятся причиной смерти детей до года, в 10% - детей в возрасте до 5 лет, в 12% - в возрасте от 5 до 15 лет", - пояснил Степанов.

Глава Минздрава уверен, что принятие документа является важным шагом для оказания помощи пациентам с орфанными болезнями.

"Диагностика этих заболеваний у детей звучит как приговор для родителей. Однако, государство уже сейчас делает первые и важнейшие шаги в построении комплексной системы оказания помощи таким пациентам. Мы боремся за каждую жизнь", - подчеркнул он в публикации.

Дополнение

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким образом проходили переговоры с Pfizer на поставку еще 10 млн доз вакцин и как Минздраву удалось обеспечить большинство взрослого населения прививкой от COVID-19 до конца года.

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