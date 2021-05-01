Степанов: МОЗ здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин від COVID-19 у 2021 році

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“Мої переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Лише через кілька місяців нам вдалось зрушити ситуацію з мертвої точки, після того як ми долучили дипломатичні установи США та України й міністра охорони здоров’я США Алекса Азара. Останні пів року ми працювали в режимі 24/7 над цим та іншими контрактами з компаніями-виробниками вакцин. Суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою. Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями ми врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році”, — написав Степанов.

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Загалом, за словами Степанова, Україна отримає 20 млн 1150 доз вакцини Pfizer протягом 2021 року.

Глава МОЗ уточнив, що перші постачання з цього контракту — 500 тис. доз — Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз — у третьому кварталі (липень-вересень), решта — 15 млн доз — у четвертому кварталі цього року.

“Щиро вдячний компанії Pfizer за плідну співпрацю та з нетерпінням чекаємо на постачання. Ситуація з постачанням вакцин напружена в усьому світі. Але ми робимо все від нас залежне, щоб 70% українців були вакциновані вже цього року”, — підсумував міністр Степанов.