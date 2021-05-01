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Степанов: Минздрав способен обеспечить украинцев вакцинами от COVID-19 в полном объеме в 2021 году

Степанов: Минздрав способен обеспечить украинцев вакцинами от COVID-19 в полном объеме в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 20176 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня ночью в Минздраве подписали контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз. Министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице рассказал, каким образом проходили переговоры с Pfizer и как удалось обеспечить большинство взрослого населения прививкой от COVID-19 до конца года, информирует УНН.

Цитата

"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара. Последние полгода мы работали в режиме 24/7 над этим и другим контрактам с компаниями-производителями вакцин. Существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился Президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой. Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украине. Совместными усилиями мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинский полном объеме вакцин в текущем году ", - написал Степанов.

Детали

В целом, по словам Степанова, Украина получит 20 млн 1150 доз вакцины Pfizer в течение 2021 года.

Глава Минздрава уточнил, что первые поставки из этого контракта - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года .

"Искренне благодарен компании Pfizer за плодотворное сотрудничество и с нетерпением ждем поставки. Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинцев были вакцинированы уже в этом году", - подытожил министр Степанов.

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