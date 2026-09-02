«Межигорье» временно отменило все экскурсии из-за опасности в Киевской области

Парк-памятник «Межигорье» временно приостановит проведение всех экскурсий из-за ситуации с безопасностью в Киеве и Киевской области, передает УНН со ссылкой на страницу парка в Instagram.

В связи с ситуацией с безопасностью в Киеве и Киевской области администрация парка приняла решение временно отменить все экскурсии. О возобновлении экскурсий сообщим позже на официальных страницах парка, следите – говорится в сообщении.

Впрочем, по словам администрации, вход в парк останется открытым.

Однако мы напоминаем о необходимости заботиться о собственной безопасности и рекомендуем во время воздушной тревоги направляться к имеющемуся укрытию, которое расположено в верхней части парка-памятника «Межигорье» 4. Спасибо за понимание и поддержку. Берегите себя – говорится в сообщении.

Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов