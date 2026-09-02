«Межигорье» временно отменило все экскурсии из-за опасности в Киевской области

$44.460.0751.540.10
ukenru
14:10 • 10195 просмотра
В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать
Эксклюзив
12:26 • 20197 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
12:20 • 20528 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят
10:36 • 16438 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
10:20 • 25922 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
09:39 • 15547 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
09:19 • 13381 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Эксклюзив
2 сентября, 06:38 • 18191 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
2 сентября, 05:00 • 34628 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
2 сентября, 04:31 • 20493 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.7м/с
41%
749мм
Популярные новости
СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции2 сентября, 05:10 • 13474 просмотра
Нефть продолжает дорожать после новых ударов США и Ирана2 сентября, 05:37 • 8372 просмотра
Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складовPhotoVideo2 сентября, 06:21 • 11547 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 26605 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку14:28 • 4860 просмотра
публикации
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку14:28 • 4886 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
12:26 • 20207 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят12:20 • 20535 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
10:20 • 25929 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 26616 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Иран
Киевская область
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 32771 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 29503 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 35444 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 32994 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 32911 просмотра
Актуальное
Отопление
СВИФТ
MIM-104 Patriot
Техника
Дипломатка

«Межигорье» временно отменило все экскурсии из-за опасности в Киевской области

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Парк «Межигорье» временно отменил экскурсии из-за ситуации с безопасностью в Киеве и области. Вход в парк остается открытым.

«Межигорье» временно отменило все экскурсии из-за опасности в Киевской области

Парк-памятник «Межигорье» временно приостановит проведение всех экскурсий из-за ситуации с безопасностью в Киеве и Киевской области, передает УНН со ссылкой на страницу парка в Instagram.

В связи с ситуацией с безопасностью в Киеве и Киевской области администрация парка приняла решение временно отменить все экскурсии. О возобновлении экскурсий сообщим позже на официальных страницах парка, следите 

– говорится в сообщении.

Впрочем, по словам администрации, вход в парк останется открытым.

Однако мы напоминаем о необходимости заботиться о собственной безопасности и рекомендуем во время воздушной тревоги направляться к имеющемуся укрытию, которое расположено в верхней части парка-памятника «Межигорье» 4. Спасибо за понимание и поддержку. Берегите себя 

– говорится в сообщении.

Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов02.09.26, 09:21 • 11554 просмотра

Алла Киосак

Война в УкраинеКиевская область
Воздушная тревога
Киевская область
Киев