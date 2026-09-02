“Межигір’я” тимчасово скасувало всі екскурсії через небезпеку на Київщині

Парк-пам’ятка "Межигір’я" тимчасово припинить проведення всіх екскурсій через безпекову ситуацію в Києві та Київській області, передає УНН з посиланням на сторінку парку у Instagram.

У звʼязку з безпековою ситуацією в Києві та Київській області адміністрація парку ухвалила рішення тимчасово скасувати всі екскурсії. Про відновлення екскурсій повідомимо згодом на офіційних сторінках парку, слідкуйте – йдеться у дописі.

Втім, за словами адміністрації, вхід до парку залишатиметься відкритим.

Однак, ми нагадуємо дбати про власну безпеку і рекомендуємо під час повітряної тривоги прямувати до наявного місця для укриття, яке розташовано на верхній частині парку-памʼятки "Межигірʼя" 4. Дякуємо за розуміння та підтримку. Бережіть себе – йдеться у дописі.

Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складів