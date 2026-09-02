“Межигір’я” тимчасово скасувало всі екскурсії через небезпеку на Київщині
Київ • УНН
Парк "Межигір’я" тимчасово скасував екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Вхід до парку залишається відкритим.
Парк-пам’ятка "Межигір’я" тимчасово припинить проведення всіх екскурсій через безпекову ситуацію в Києві та Київській області, передає УНН з посиланням на сторінку парку у Instagram.
У звʼязку з безпековою ситуацією в Києві та Київській області адміністрація парку ухвалила рішення тимчасово скасувати всі екскурсії. Про відновлення екскурсій повідомимо згодом на офіційних сторінках парку, слідкуйте
Втім, за словами адміністрації, вхід до парку залишатиметься відкритим.
Однак, ми нагадуємо дбати про власну безпеку і рекомендуємо під час повітряної тривоги прямувати до наявного місця для укриття, яке розташовано на верхній частині парку-памʼятки "Межигірʼя" 4. Дякуємо за розуміння та підтримку. Бережіть себе
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