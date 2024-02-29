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Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 04:03  •  729 просмотра

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VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.

В Киеве начнется VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В столице Украины состоится VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture.

Мероприятие соберет чиновников, народных депутатов, экспертов со всего мира, креативных предпринимателей, художников и журналистов для обсуждения вклада культуры и креативных индустрий в современный контекст военных событий на территории Украины.

В течение форума на двух сценах будут проводиться высокоуровневые панельные дискуссии. Участники обсудят примеры успешных проектов в области культуры и креативных индустрий, а также рассмотрят стратегии коммуникации, нарративов и культурной дипломатии.

Добавим

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры информационной политики Украины, Украинский центр культурных исследований в сотрудничестве с Design of Changes и Design4Ukraine, при поддержке Группы Нафтогаз и Федерации работодателей нефтегазовой отрасли. Форум поддерживают Украинский культурный фонд, Представительство Европейского Союза в Украине и Офис развития креативных индустрий при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"26 февраля 2024, 15:20 • 27109 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

КультураКиевПроисшествия
naftogazНафтогаз
ukrainaУкраина
Міжнародний форум у Києві обговорить роль культури в умовах російського вторгнення в Україну
International Forum in Kyiv to Discuss the Role of Culture in the Context of russia's Invasion of Ukraine
Новости по теме

Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.

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