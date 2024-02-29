Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину
Киев • УНН
VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.
В Киеве начнется VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
В столице Украины состоится VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture.
Мероприятие соберет чиновников, народных депутатов, экспертов со всего мира, креативных предпринимателей, художников и журналистов для обсуждения вклада культуры и креативных индустрий в современный контекст военных событий на территории Украины.
В течение форума на двух сценах будут проводиться высокоуровневые панельные дискуссии. Участники обсудят примеры успешных проектов в области культуры и креативных индустрий, а также рассмотрят стратегии коммуникации, нарративов и культурной дипломатии.
Добавим
Организаторами мероприятия являются Министерство культуры информационной политики Украины, Украинский центр культурных исследований в сотрудничестве с Design of Changes и Design4Ukraine, при поддержке Группы Нафтогаз и Федерации работодателей нефтегазовой отрасли. Форум поддерживают Украинский культурный фонд, Представительство Европейского Союза в Украине и Офис развития креативных индустрий при Министерстве культуры и информационной политики Украины.
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Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину
VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.
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