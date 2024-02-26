Молодежь с ВОТ Украины в "добровольно-принудительном" порядке завозят на так называемый "всемирный фестиваль молодежи", для проведения которого привлечены "волонтеры" из числа участников созданных рф "общественных организаций". Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Центра Национального Сопротивления.

Детали

Для привлечения детей и юношества на "всемирный фестиваль молодежи", оккупанты используют административный ресурс. Как пишет Центр Национального Сопротивления, на ВОТ от директоров школ требуют обеспечить поступление определенного количества детей в "добровольно-принудительном" порядке.

Что касается так называемого "всемирного фестиваля молодежи":

Для его проведения будут привлечены так называемые "волонтеры" из числа участников созданных россией "общественных организаций", таких как "юг молодой", "движение первых" и прочее.

Российская сторона создает такие организации по образцу комсомола, пишет Сопротивление. Подобные организации промывают мозги украинской молодежи.

Центр Национального Сопротивления отмечает, что подполью известно обо всех работниках оккупационных администраций, которые промывают мозги украинским детям. Ни один из них не сможет избежать наказания - говорится в заметке.

Напомним

Центральная избирательная комиссия рф одобрила проведение досрочного голосования в феврале для российских оккупационных войск на оккупированных территориях Украины для избрания президента рф на передвижных и стационарных избирательных участках.

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивленияроссийской оккупации Крыма.

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