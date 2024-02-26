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"Промивають мізки" українській молоді: окупанти залучають українців з ТОТ на "всесвітній фестиваль"

Київ • УНН

 • 29096 перегляди

Окупанти звозять українську молодь з окупованих територій на "всесвітній фестиваль", використовуючи директорів шкіл та проросійські організації для промивання мізків.

"Промивають мізки" українській молоді: окупанти залучають українців з ТОТ на "всесвітній фестиваль"

Молодь з ТОТ України у "добровільно-примусовому" порядку завозять на так званий "всесвітній фестиваль молоді", для проведення якого залучені "волонтери" з-поміж учасників створених рф "громадських організацій". Про це передає УНН із посиланням на Telegram Центру Національного Спротиву.

Деталі

Для залучення дітей та юнацтва на"всесвітній фестиваль молоді", окупанти використовують адміністративний ресурс. Як пише Центру Національного Спротиву, на ТОТ від директорів шкіл вимагають забезпечити вступ визначеної кількості дітей у "добровільно-примусовому" порядку.

Що стосується так званого "всесвітнього фестивалю молоді":

Для його проведення будуть залучені так звані "волонтери" з-поміж учасників створених росією "громадських організацій", таких як "юг молодой", "рух перших" та інше.

Російська сторона створює такі організації за зразком комсомолу, пише Спротив. Подібні організації промивають мізки українській молоді.

Центр Національного Спротиву наголошує, що підпіллю відомо про всіх працівників окупаційних адміністрацій, які промивають мізки українським дітям. Жоден із них не зможе уникнути покарання

 – ідеться у дописі.

 Нагадаємо

Центральна виборча комісія рф схвалила проведення дострокового голосування в лютому для російських окупаційних військ на окупованих територіях України для обрання президента рф на пересувних і стаціонарних виборчих дільницях.

26 лютого активісти руху "Жовта стрічка" підняли український прапор на вершину кримської гори в День спротиву російській окупації Криму.

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