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The Guardian

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Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про підготовку України до здачі Харкова

Київ • УНН

 • 24688 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував заяви російської пропаганди про те, що Україна готується до здачі Харкова. У ЦПД пояснюють, що окупанти намагаються деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої.

Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про підготовку України до здачі Харкова

російські пропагандисти поширюють фейк, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Днями у російських Telegram-каналах з'явилась інформація, що керівництво Харкова готується "втікати" з міста. За словами російських пропагандистів, про це свідчить виділення коштів на ремонт доріг у районі Люботина та Коротича.

Повідомлення про буцімто "втечу" міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності та є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої

- заявили в ЦПД.

У Центрі наголошують, що за словами заступника голови ГУР МО Вадима Скібіцького, нині окупанти не мають достатньо сил та засобів, щоб почати потужну наступальну операцію на західному (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) стратегічному напрямку.

Євлаш про ймовірний наступ рф на Харків: наразі не відмічається потужних наступальних угрупувань11.02.24, 11:38 • 40942 перегляди

Крім того, пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що північний кордон постійно укріплюється, а кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відстежується.

Нагадаємо

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що росіяни підтягнули резерви, у тому числі підрозділи росгвардії, на Куп'янський напрямок, щоб укріпити свій кордон та завадити диверсантам.

Володимир Омельченко

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