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Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:58  •  2205 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг заявления российской пропаганды о том, что Украина готовится к сдаче Харькова. В ЦПД объясняют, что оккупанты пытаются деморализовать общество и посеять панические настроения.

российские пропагандисты распространяют фейк, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

На днях в российских Telegram-каналах появилась информация, что руководство Харькова готовится "бежать" из города. По словам российских пропагандистов, об этом свидетельствует выделение средств на ремонт дорог в районе Люботина и Коротича.

Сообщения о якобы "бегстве" городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения

- заявили в ЦПД.

В Центре отмечают, что по словам заместителя главы ГУР МО Вадима Скибицкого, сейчас оккупанты не имеют достаточно сил и средств, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) стратегическом направлении.

Евлаш о вероятном наступлении рф на Харьков: пока не отмечается мощных наступательных группировок11 февраля 2024, 09:38 • 39714 просмотров

Кроме того, пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что северная граница постоянно укрепляется, а количество российских войск, которые стоят на северной границе, отслеживается.

Напомним

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что россияне подтянули резервы, в том числе подразделения росгвардии, на Купянское направление, чтобы укрепить свой кордон и помешать диверсантам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про підготовку України до здачі Харкова
Center for Countering Disinformation refutes Russian fake about Ukraine's preparations to surrender Kharkiv
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