Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг заявления российской пропаганды о том, что Украина готовится к сдаче Харькова. В ЦПД объясняют, что оккупанты пытаются деморализовать общество и посеять панические настроения.
российские пропагандисты распространяют фейк, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
На днях в российских Telegram-каналах появилась информация, что руководство Харькова готовится "бежать" из города. По словам российских пропагандистов, об этом свидетельствует выделение средств на ремонт дорог в районе Люботина и Коротича.
Сообщения о якобы "бегстве" городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения
В Центре отмечают, что по словам заместителя главы ГУР МО Вадима Скибицкого, сейчас оккупанты не имеют достаточно сил и средств, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) стратегическом направлении.
Евлаш о вероятном наступлении рф на Харьков: пока не отмечается мощных наступательных группировок11 февраля 2024, 09:38 • 39714 просмотров
Кроме того, пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что северная граница постоянно укрепляется, а количество российских войск, которые стоят на северной границе, отслеживается.
Напомним
Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что россияне подтянули резервы, в том числе подразделения росгвардии, на Купянское направление, чтобы укрепить свой кордон и помешать диверсантам.
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова
Центр противодействия дезинформации опроверг заявления российской пропаганды о том, что Украина готовится к сдаче Харькова. В ЦПД объясняют, что оккупанты пытаются деморализовать общество и посеять панические настроения.
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