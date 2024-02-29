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Міжнародний форум у Києві обговорить роль культури в умовах російського вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 59019 перегляди

VII Міжнародний форум "Креативна Україна" - Rethinking. Culture" збере в Києві урядовців, експертів, креативних підприємців, митців та журналістів, щоб обговорити, як культура та креативні індустрії можуть допомогти Україні під час військового конфлікту.

Міжнародний форум у Києві обговорить роль культури в умовах російського вторгнення в Україну

У Києві розпочнеться VII Міжнародний форум "Креативна Україна" — Rethinking. Culture. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

У столиці України відбудеться VII Міжнародний форум "Креативна Україна"– Rethinking. Culture.

Захід збере урядовців, народних депутатів, експертів з усього світу, креативних підприємців, митців та журналістів для обговорення внеску культури та креативних індустрій у сучасний контекст військових подій на території України.

Протягом форуму на двох сценах будуть проводитися високорівневі панельні дискусії. Учасники обговорять приклади успішних проектів в галузі культури та креативних індустрій, а також розглянуть стратегії комунікації, наративів і культурної дипломатії.

Додамо

Організаторами заходу є Міністерство культури інформаційної політики України, Український центр культурних досліджень у співпраці з Design of Changes та Design4Ukraine, при підтримці Групи Нафтогаз та Федерації роботодавців нафтогазової галузі. Форум підтримують Український культурний фонд, Представництво Європейського Союзу в Україні та Офіс розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

"Промивають мізки" українській молоді: окупанти залучають українців з ТОТ на "всесвітній фестиваль"26.02.24, 17:20 • 29096 переглядiв

Юлія Котвицька

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