Міжнародний форум у Києві обговорить роль культури в умовах російського вторгнення в Україну
Київ • УНН
VII Міжнародний форум "Креативна Україна" - Rethinking. Culture" збере в Києві урядовців, експертів, креативних підприємців, митців та журналістів, щоб обговорити, як культура та креативні індустрії можуть допомогти Україні під час військового конфлікту.
У Києві розпочнеться VII Міжнародний форум "Креативна Україна" — Rethinking. Culture. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
У столиці України відбудеться VII Міжнародний форум "Креативна Україна"– Rethinking. Culture.
Захід збере урядовців, народних депутатів, експертів з усього світу, креативних підприємців, митців та журналістів для обговорення внеску культури та креативних індустрій у сучасний контекст військових подій на території України.
Протягом форуму на двох сценах будуть проводитися високорівневі панельні дискусії. Учасники обговорять приклади успішних проектів в галузі культури та креативних індустрій, а також розглянуть стратегії комунікації, наративів і культурної дипломатії.
Додамо
Організаторами заходу є Міністерство культури інформаційної політики України, Український центр культурних досліджень у співпраці з Design of Changes та Design4Ukraine, при підтримці Групи Нафтогаз та Федерації роботодавців нафтогазової галузі. Форум підтримують Український культурний фонд, Представництво Європейського Союзу в Україні та Офіс розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
"Промивають мізки" українській молоді: окупанти залучають українців з ТОТ на "всесвітній фестиваль"26.02.24, 17:20 • 29096 переглядiв