Мэй заявила о решающих семи днях для будущего Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Май заявила, что следующие семь дней в процессе Brexit будут иметь решающее значение для будущего страны, передает УНН со ссылкой на DW.
"Эти следующие семь дней будут решающими, они касаются будущего этой страны", - сказала она.
Премьер отметила, что консультации о проекте соглашения по Brexit продолжаются. На следующей неделе Мэй поедет в Брюссель для переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
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В то же время Тереза Мэй отметила, что по ее информации, комитет 1922 не получил необходимого количества писем от депутатов Консервативной партии, чтобы провести голосование за выражение ей недоверия. Она подчеркнула, что смена руководства партии в данный момент не сделает переговоры по Brexit легче.
Как сообщал УНН, 13 ноября Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Brexit, который состоится 29 марта 2019 года. На следующий день Тереза Мэй столкнулась с серьезным политическим давлением в связи с тем, что многие из ее коллег внутри правящей Консервативной партии не согласны с принятым ее кабинетом проектом соглашения по Brexit. Уже в четверг, на следующий день после согласования правительством проекта соглашения, сразу четыре члена команды Мэй, в частности министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку.