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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Мэй заявила о решающих семи днях для будущего Британии

Мэй заявила о решающих семи днях для будущего Британии

Киев  •  УНН

 • 13661 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Май заявила, что следующие семь дней в процессе Brexit будут иметь решающее значение для будущего страны, передает УНН со ссылкой на DW.

"Эти следующие семь дней будут решающими, они касаются будущего этой страны", - сказала она.

Премьер отметила, что консультации о проекте соглашения по Brexit продолжаются. На следующей неделе Мэй поедет в Брюссель для переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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В то же время Тереза ​​Мэй отметила, что по ее информации, комитет 1922 не получил необходимого количества писем от депутатов Консервативной партии, чтобы провести голосование за выражение ей недоверия. Она подчеркнула, что смена руководства партии в данный момент не сделает переговоры по Brexit легче.

Как сообщал УНН, 13 ноября Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Brexit, который состоится 29 марта 2019 года. На следующий день Тереза ​​Мэй столкнулась с серьезным политическим давлением в связи с тем, что многие из ее коллег внутри правящей Консервативной партии не согласны с принятым ее кабинетом проектом соглашения по Brexit. Уже в четверг, на следующий день после согласования правительством проекта соглашения, сразу четыре члена команды Мэй, в частности министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку.

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