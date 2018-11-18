Мей не бачить альтернатив її плану щодо Brexit

Британська прем’єрка зазначила, що “тисячі годин” переговорів привели до вирішального кроку, за який висловилися британці на референдумі, а також нагадала, що сторонам вдалося домовитися про “докладних умовах” виходу і “широких умовах” майбутніх відносин поза ЄС.

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“Немає альтернативного плану. Немає інших умов, на яких ми могли б домовитися з ЄС. Курс, який я встановила, вірний для країни і єдиний, який буде працювати”, — заявила Мей.

Вона висловила впевненість у тому, що відносини з Євросоюзом не погіршаться, а, навпаки, приведуть до світлого майбутнього Британії як суверенної нації.

За твердженням Мей, тепер країна поверне собі контроль над фінансами, законотворчістю і державними кордонами, а також зможе зберегти мільйони робочих місць для британців.

Як раніше інформував УНН, 13 листопада Велика Британія і Євросоюз досягли угоди стосовно Brexit, який відбудеться 29 березня 2019 року. На наступний день Тереза ​​Мей зіткнулася зі серйозним політичним тиском у зв’язку з тим, що багато хто з її колег усередині правлячої Консервативної партії не згодні з прийнятим її кабінетом проектом угоди щодо Brexit. Так, вже у четвер, на наступний день після узгодження урядом проекту угоди, відразу чотири члени команди Мей, у тому числі міністр із питань Brexit Домінік Рааб та міністр праці та у справах пенсій Естер Маквей, подали у відставку. Вони порахували його занадто великою поступкою Брюсселю, що йде врозріз із тим, за що британці проголосували на референдумі 2016 року.

За даними телеканалу Sky News, група консерваторів-євроскептиків отримала достатню підтримку для того, щоб ініціювати в парламенті голосування з питання про довіру Мей. Для зміщення лідера Консервативної партії у голосуванні в Палаті громад повинні взяти участь всі 316 депутатів депутатів-консерваторів. Щоб утримати свій пост, Мей знадобиться проста більшість голосів, після чого вона буде захищена від повторення цієї процедури протягом як мінімум року. У разі поразки глави уряду партії належить обрати нового лідера, на що відводиться три місяці.