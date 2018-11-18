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Мей не бачить альтернатив її плану щодо Brexit

Мей не бачить альтернатив її плану щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Велика Британії Тереза ​​Мей у своїй статті для газети The Sun висловила думку, що альтернатив її плану щодо виходу країни зі складу Європейського союзу немає, передає УНН.

Британська прем’єрка зазначила, що “тисячі годин” переговорів привели до вирішального кроку, за який висловилися британці на референдумі, а також нагадала, що сторонам вдалося домовитися про “докладних умовах” виходу і “широких умовах” майбутніх відносин поза ЄС.

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“Немає альтернативного плану. Немає інших умов, на яких ми могли б домовитися з ЄС. Курс, який я встановила, вірний для країни і єдиний, який буде працювати”, — заявила Мей.

Вона висловила впевненість у тому, що відносини з Євросоюзом не погіршаться, а, навпаки, приведуть до світлого майбутнього Британії як суверенної нації.

За твердженням Мей, тепер країна поверне собі контроль над фінансами, законотворчістю і державними кордонами, а також зможе зберегти мільйони робочих місць для британців.

Як раніше інформував УНН, 13 листопада Велика Британія і Євросоюз досягли угоди стосовно Brexit, який відбудеться 29 березня 2019 року. На наступний день Тереза ​​Мей зіткнулася зі серйозним політичним тиском у зв’язку з тим, що багато хто з її колег усередині правлячої Консервативної партії не згодні з прийнятим її кабінетом проектом угоди щодо Brexit. Так, вже у четвер, на наступний день після узгодження урядом проекту угоди, відразу чотири члени команди Мей, у тому числі міністр із питань Brexit Домінік Рааб та міністр праці та у справах пенсій Естер Маквей, подали у відставку. Вони порахували його занадто великою поступкою Брюсселю, що йде врозріз із тим, за що британці проголосували на референдумі 2016 року.

За даними телеканалу Sky News, група консерваторів-євроскептиків отримала достатню підтримку для того, щоб ініціювати в парламенті голосування з питання про довіру Мей. Для зміщення лідера Консервативної партії у голосуванні в Палаті громад повинні взяти участь всі 316 депутатів депутатів-консерваторів. Щоб утримати свій пост, Мей знадобиться проста більшість голосів, після чого вона буде захищена від повторення цієї процедури протягом як мінімум року. У разі поразки глави уряду партії належить обрати нового лідера, на що відводиться три місяці.

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