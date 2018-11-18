Мэй не видит альтернатив её плану по Brexit

Британская премьер отметила, что “тысячи часов” переговоров привели к решающему шагу, за который высказались британцы на референдуме, а также напомнила, что сторонам удалось договориться о “подробных условиях” выхода и “широких условиях” будущих отношений вне ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стакан валлийского виски помог Терезе Мэй снять стресс после принятия проекта соглашения по Brexit

“Нет альтернативного плана. Нет других условий, на которых мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать”, — заявила Мэй.

Она выразила уверенность в том, что отношения с Евросоюзом не ухудшатся, а, наоборот, приведут к светлому будущему Британии как суверенной нации.

По утверждению Мэй, теперь страна вернет себе контроль над финансами, законотворчеством и государственными границами, а также сможет сохранить миллионы рабочих мест для британцев.

Как ранее информировал УНН, 13 ноября Великобритания и Евросоюз достигли соглашения относительно Brexit, который состоится 29 марта 2019 года. На следующий день Тереза ​​Мэй столкнулась с серьезным политическим давлением в связи с тем, что многие из её коллег внутри правящей Консервативной партии не согласны с принятым её кабинетом проектом соглашения по Brexit. Так, уже в четверг, на следующий день после согласования правительством проекта соглашения, сразу четыре члена команды Мэй, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку. Они посчитали его слишком большой уступкой Брюсселю, что идет вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.

По данным телеканала Sky News, группа консерваторов-евроскептиков получила достаточную поддержку для того, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии Мэй. Для смещения лидера Консервативной партии в голосовании в Палате общин должны принять участие все 316 депутатов депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение одного года. В случае поражения главы правительства партии предстоит выбрать нового лидера, на что отводится три месяца.