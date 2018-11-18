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Мей заявила про вирішальні сім днів для майбутнього Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Май заявила, що наступні сім днів у процесі Brexit будуть мати вирішальне значення для майбутнього країни, передає УНН з посиланням на DW.

"Ці наступні сім днів будуть вирішальними, вони стосуються майбутнього цієї країни", - сказала вона.

Прем'єр зазначила, що консультації про проект угоди щодо Brexit тривають. Наступного тижня Мей поїде до Брюсселя для переговорів з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей не бачить альтернатив її плану щодо Brexit

Водночас Тереза Мей зазначила, що за її інформацією, комітет 1922 не отримав необхідної кількості листів від депутатів Консервативної партії, щоб провести голосування за висловлення їй недовіри. Вона підкреслила, що зміна керівництва партії в даний момент не зробить переговори щодо Brexit легшими.

Як повідомляв УНН, 13 листопада Велика Британія і Євросоюз досягли угоди стосовно Brexit, який відбудеться 29 березня 2019 року. На наступний день Тереза ​​Мей зіткнулася зі серйозним політичним тиском у зв’язку з тим, що багато хто з її колег усередині правлячої Консервативної партії не згодні з прийнятим її кабінетом проектом угоди щодо Brexit. Уже у четвер, на наступний день після узгодження урядом проекту угоди, відразу чотири члени команди Мей, зокрема міністр із питань Brexit Домінік Рааб та міністр праці та у справах пенсій Естер Маквей, подали у відставку.

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