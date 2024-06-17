Меценат Олег Крот, известный своей благотворительной деятельностью, имеет планы по восстановлению военного университета в Украине. Известный соучредитель ОО "Фундація Течія" и волонтер, Крот вместе с партнерами продолжает поддерживать украинских военных и учебные заведения. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

"Когда началась война, я увидел, насколько самоотверженно нас защищали и защищают военные. Особенно смотря на то, в каком состоянии находятся профильные университеты. Нам нужно сделать все, чтобы условия для обучения военных были достойными, и прекратить думать, что оно само как-то вырастет", - рассказывает благотворитель Олег Крот.

Организация планирует выделить на ремонт профильного учебного более 10 миллионов гривен. Бизнесмен уже предоставил на начало работ и закупку оборудования 1 миллион гривен.

"Я буду поощрять своих друзей и партнеров присоединиться к проекту. Мы также приведем в порядок военный музей, чтобы запечатлеть все то, что сделали наши невероятные защитники и защитницы для победы нашей страны", - отмечает меценат Олег Крот.

Восстановление военного университета в Украине, по замыслу мецената, имеет несколько ключевых причин, которые способствуют укреплению национальной безопасности и развитию профессиональных вооруженных сил.

Речь идет о подготовке квалифицированных кадров, ведь военный университет является критическим заведением для подготовки офицеров и специалистов для Вооруженных сил Украины, а высококвалифицированные кадры являются основой эффективной обороноспособности страны, особенно в условиях войны с россией.

Современный военный университет может обеспечить доступ к передовым знаниям и технологиям, необходимым для успешного выполнения военных операций. Например, подготовку в области кибербезопасности, инженерии, медицинских наук и стратегического управления.

Кроме того, восстановление военного университета поддерживает национальную оборонную стратегию, обеспечивая наличие специалистов, способных разрабатывать и внедрять новые методы и технологии для защиты страны. Это также способствует созданию научно-исследовательских проектов, которые могут стать основой для новых оборонных систем.

А в дальнейшем военный университет может стать платформой для международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. В частности, обмена опытом, совместных учений и участия в международных исследовательских программах, что повысит уровень подготовки украинских военных и интегрирует их в глобальные структуры безопасности.

Наличие престижного военного учебного заведения повышает моральный дух военнослужащих и способствует развитию патриотизма среди молодежи, а также укрепит обороноспособность страны и разовьет профессиональную армию.

Планы Олега Крота по восстановлению военного университета являются логическим продолжением его многогранной благотворительной деятельности, направленной на укрепление обороноспособности Украины и поддержку ее граждан.

Меценат вовлечен во многие инициативы, направленные на помощь Вооруженным силам Украины и деоккупированным территориям.