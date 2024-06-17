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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Меценат Олег Крот планує відновити військовий університет в Україні для посилення обороноздатності та розвитку профармії

Київ • УНН

 • 106750 перегляди

Організація планує виділити на ремонт профільного навчального понад 10 мільйонів гривень. Бізнесмен вже надав на початок робіт і закупівлю обладнання 1 мільйон гривень. Відновлення військового університету в Україні, за задумом мецената, має кілька ключових причин, які сприяють зміцненню національної безпеки та розвитку професійних збройних сил.

Меценат Олег Крот планує відновити військовий університет в Україні для посилення обороноздатності та розвитку профармії

Меценат Олег Крот, відомий своєю благодійною діяльністю, має плани щодо відновлення військового університету в Україні. Відомий співзасновник ГО "Фундація Течія" та волонтер, Крот разом з партнерами продовжує підтримувати українських військових та навчальні заклади. Про це пише Forbes, передає УНН.

"Коли почалась війна, я побачив, наскільки самовіддано нас захищали і захищають військові. Особливо дивлячись на те, у якому стані перебувають профільні університети. Нам потрібно зробити все, щоб умови для навчання військових були гідними, і припинити думати, що воно само якось зростеться", — розповідає благодійник Олег Крот.

Організація планує виділити на ремонт профільного навчального понад 10 мільйонів гривень. Бізнесмен вже надав на початок робіт і закупівлю обладнання 1 мільйон гривень.

"Я буду заохочувати своїх друзів та партнерів долучитись до проєкту. Ми також приведемо до ладу військовий музей, щоб закарбувати все те, що зробили наші неймовірні захисники та захисниці для перемоги нашої країни", – зазначає меценат Олег Крот.

Відновлення військового університету в Україні, за задумом мецената, має кілька ключових причин, які сприяють зміцненню національної безпеки та розвитку професійних збройних сил.

Ідеться про підготовку кваліфікованих кадрів, адже військовий університет є критичним закладом для підготовки офіцерів і спеціалістів для Збройних сил України, а висококваліфіковані кадри є основою ефективної обороноздатності країни, особливо в умовах війни з росією. 

Сучасний військовий університет може забезпечити доступ до передових знань і технологій, необхідних для успішного виконання військових операцій. Наприклад, підготовку в галузі кібербезпеки, інженерії, медичних наук і стратегічного управління.

Окрім того, відновлення військового університету підтримує національну оборонну стратегію, забезпечуючи наявність фахівців, здатних розробляти і впроваджувати нові методи та технології для захисту країни. Це також сприяє створенню науково-дослідних проектів, що можуть стати основою для нових оборонних систем.

А надалі військовий університет може стати платформою для міжнародного співробітництва у сфері оборони та безпеки. Зокрема, обміну досвідом, спільних навчань та участі у міжнародних дослідницьких програмах, що підвищить рівень підготовки українських військових та інтегрує їх у глобальні безпекові структури.

Наявність престижного військового навчального закладу підвищує моральний дух військовослужбовців та сприяє розвитку патріотизму серед молоді, а також зміцнить обороноздатність країни та розвине професійну армію.

Плани Олега Крота щодо відновлення військового університету є логічним продовженням його багатогранної благодійної діяльності, спрямованої на зміцнення обороноздатності України та підтримку її громадян.

Меценат залучений до багатьох ініціатив, спрямованих на допомогу Збройним силам України та деокупованим територіям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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