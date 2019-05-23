Метрополитен Москвы опубликовал видео эвакуации пассажиров на одной из веток
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Пресс-служба Московского метрополитена опубликовала видео эвакуации пассажиров одного из поездов на серой ветке, передает УНН.
В ролике, размещенном в Twitter подземки, видно, что состав подъехал к станции таким образом, чтобы выход был обеспечен из первой двери первого вагона.
Покинуть поезд людям удалось благодаря сквозному проходу между вагонами.
Движение в северной части Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро было прервано вечером 23 мая. В результате технической неисправности один из поездов застрял в тоннеле, из-за чего остальные составы также не смогли продолжить движение. Высадить пассажиров на станции “Бибирево” удалось лишь примерно через 35 минут.
Ранее сообщалось, что в Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в тоннеле застряли сразу три поезда.
Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.