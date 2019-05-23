Метрополітен Москви опублікував відео евакуації пасажирів на одній з гілок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Прес-служба Московського метрополітену опублікувала відео евакуації пасажирів одного з поїздів на сірій гілці, передає УНН.
У ролику, розміщеному в Twitter підземки, видно, що склад під’їхав до станції таким чином, щоб вихід був забезпечений з перших дверей першого вагона.
Покинути поїзд людям вдалося завдяки наскрізному проходу між вагонами.
Рух в північній частині Серпуховсько-Тимірязєвської гілки московського метро було перервано ввечері 23 травня. В результаті технічної несправності один з поїздів застряг в тунелі, через що інші склади також не змогли продовжити рух. Висадити пасажирів на станції “Бібірево” вдалося лише приблизно через 35 хвилин.
Раніше повідомлялося, що у Москві на Серпуховсько-Тимірязєвській лінії метро у тунелі застрягли одразу три поїзди.
Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.