Метро в столице возобновляет работу после отбоя воздушной тревоги

Киевский метрополитен возобновляет перевозки в обычном режиме. Около 10 часов утра, известно, что количество поездов на линии постепенно увеличивается.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве после отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок.

Сейчас интервалы на линиях составляют:

«красная» - 3,5-4 мин;

«синяя» - 4 мин;

«зеленая» - 3,5-4 мин.

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На «красной» и «зеленой» линиях продолжается интенсивная выдача поездов из электродепо. Кроме того будет осуществлена транзитная выдача поездов из электродепо к наиболее загруженным пассажирами станциям, чтобы обеспечить их перевозку.

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