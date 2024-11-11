Метро в столице возобновляет работу после отбоя воздушной тревоги

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 25484 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 128689 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 161064 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 173921 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 174895 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 214250 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 131386 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128614 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121475 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Метро в столице возобновляет работу после отбоя воздушной тревоги

Метро в столице возобновляет работу после отбоя воздушной тревоги

Киев  •  УНН

07:57 • 3469 просмотра

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После отбоя воздушной тревоги метрополитен Киева возвращается к обычному режиму работы. Интервалы движения на всех линиях составляют 3,5-4 минуты, продолжается выдача дополнительных поездов из депо.

Киевский метрополитен возобновляет перевозки в обычном режиме. Около 10 часов утра, известно, что количество поездов на линии постепенно увеличивается.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве после отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок.

Сейчас интервалы на линиях составляют:

«красная» - 3,5-4 мин;

«синяя» - 4 мин;

«зеленая» - 3,5-4 мин.

В столице девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"9 ноября 2024, 17:50 • 23269 просмотров

На «красной» и «зеленой» линиях продолжается интенсивная выдача поездов из электродепо. Кроме того будет осуществлена транзитная выдача поездов из электродепо к наиболее загруженным пассажирами станциям, чтобы обеспечить их перевозку.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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