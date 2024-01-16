Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA

В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии ФИФА The Best. Лучшим футболистом 2023 года стал нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщили в FIFA, передает УНН.

Детали

В итоговом голосовании премии FIFA The Best участвуют журналисты, тренеры и капитаны сборных, а также болельщики на сайте ФИФА. Каждой из этих категорий ФИФА назначает 25 процентов голосов.

В голосовании Месси обошел форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда и нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Месси и Холанд набрали равное количество баллов - 48, однако аргентинец победил соперника благодаря большему количеству первых мест от капитанов сборных.

Дополнение

Месси в третий раз выиграл награду от ФИФА как лучший футболист года - это новый рекорд.

Аргентинец обошел Роберта Левандовски и Криштиану Роналду, у которых по две победы. Месси не присутствовал на церемонии.

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