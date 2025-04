Лионель Месси стал обладателем рекордного восьмого "Золотого мяча"

Детали

Награда была вручена на 67-й церемонии вручения Золотого м’яча в парижском театре Шатле.

Ранее Месси завоевывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Среди других лауреатов по версии France Football:



лучший молодой футболист : хавбек мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем;

лучший бомбардир : форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд;

лучший голкипер : игрок Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес;

лучший клуб (мужчины): английский Манчестер Сити;

лучшая команда (женщины): каталонская Барселона.

Также лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за гуманитарную деятельность, стал футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор. Бразилец выиграл эту награду благодаря ежегодным инвестициям в Vini Jr Institute (образовательное приложение для бедных студентов).

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала футболистка сборной Испании и каталонской Барселоны — Айтана Бонмати. Вместе с национальной командой она стала чемпионкой мира в 2023 году.

