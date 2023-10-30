Лионель Месси стал обладателем рекордного восьмого "Золотого мяча"
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УН. Футболист сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси пополнил свою коллекцию еще одним «Золотым м’ячем» и восьмой раз стал лучшим футболистом мира. В прошлом году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл главный футбольный турнир — чемпионат мира. Роль Месси в успехе Аргентины на чемпионате мира в Катаре стала решающей, пишет УНН.
Детали
Награда была вручена на 67-й церемонии вручения Золотого м’яча в парижском театре Шатле.
Ранее Месси завоевывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
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Среди других лауреатов по версии France Football:
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- лучший молодой футболист: хавбек мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем;
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- лучший бомбардир: форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд;
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- лучший голкипер: игрок Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес;
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- лучший клуб (мужчины): английский Манчестер Сити;
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- лучшая команда (женщины): каталонская Барселона.
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Также лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за гуманитарную деятельность, стал футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор. Бразилец выиграл эту награду благодаря ежегодным инвестициям в Vini Jr Institute (образовательное приложение для бедных студентов).
Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала футболистка сборной Испании и каталонской Барселоны — Айтана Бонмати. Вместе с национальной командой она стала чемпионкой мира в 2023 году.
Aitana: "I would like to thank Messi for not robbing this one" pic.twitter.com/cPKyG6Wud3— Dr Yash (@YashRMFC) October 30, 2023