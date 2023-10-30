Ліонель Мессі став володарем рекордного восьмого "Золотого м'яча"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Футболіст збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі поповнив свою колекцію ще одним «Золотим м’ячем» і увосьме став найкращим футболістом світу. Торік Мессі разом зі збірної Аргентини виграв головний футбольний турнір — чемпіонат світу. Роль Мессі в успіху Аргентини на Чемпіонаті світу в Катарі стала вирішальною, пише УНН.
Деталі
Нагороду вручили на 67-й церемонії вручення Золотого м’яча у паризькому театрі Шатле.
Раніше Мессі завойовував нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.
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Серед інших лауреатів France Football:
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- найкращий молодий футболіст: хавбек мадридського Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем;
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- найкращий бомбардир: форвард Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд;
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- найкращий голкіпер: гравець Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес;
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- найкращий клуб (чоловіки): англійський Манчестер Сіті;
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- найкращий клуб (жінки): каталонська Барселона.
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Окрім того, лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, став футболіст мадридського Реалу Вінісіус Жуніор. Бразилець виграв цю нагороду завдяки щорічним інвестиціям у Vini Jr Institute (освітній додаток для бідних студентів).
Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала футболістка збірної Іспанії та каталонської Барселони — Айтана Бонматі. Разом із національною командою вона стала чемпіонкою світу у 2023 році.
Aitana: "I would like to thank Messi for not robbing this one" pic.twitter.com/cPKyG6Wud3— Dr Yash (@YashRMFC) October 30, 2023