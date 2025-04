Ліонель Мессі став володарем рекордного восьмого "Золотого м'яча"

Деталі

Нагороду вручили на 67-й церемонії вручення Золотого м’яча у паризькому театрі Шатле.

Раніше Мессі завойовував нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.

Серед інших лауреатів France Football:



найкращий молодий футболіст : хавбек мадридського Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем;

найкращий бомбардир : форвард Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд;

найкращий голкіпер : гравець Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес;

найкращий клуб (чоловіки): англійський Манчестер Сіті;

найкращий клуб (жінки): каталонська Барселона.

Окрім того, лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, став футболіст мадридського Реалу Вінісіус Жуніор. Бразилець виграв цю нагороду завдяки щорічним інвестиціям у Vini Jr Institute (освітній додаток для бідних студентів).

Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала футболістка збірної Іспанії та каталонської Барселони — Айтана Бонматі. Разом із національною командою вона стала чемпіонкою світу у 2023 році.

