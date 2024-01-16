Мессі втретє отримав нагороду гравця року за версією FIFA
Київ • УНН
Ліонель Мессі був визнаний гравцем року ФІФА за 2023 рік, що стало новим рекордом для нього і стало третьою перемогою. У фінальному голосуванні він обійшов інших номінантів Ерлінга Голланда та Кіліана Мбаппе.
У Лондоні відбулась щорічна церемонія вручення премії ФІФА The Best. Найкращим футболістом 2023 року став нападник "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це повідомили у FIFA, передає УНН.
Деталі
У підсумковому голосуванні премії FIFA The Best беруть участь журналісти, тренери та капітани збірних, а також вболівальники на сайті ФІФА. Кожній із цих категорій ФІФА призначає 25 відсотків голосів.
У голосуванні Мессі обійшов форварда "Манчестер Сіті" і збірної Норвегії Ерлінга Холанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.
Мессі і Холанд набрали рівну кількість балів — 48, однак аргентинець переміг суперника завдяки більшій кількості перших місць від капітанів збірних.
Доповнення
Мессі втретє виграв нагороду від ФІФА як найкращий футболіст року — це новий рекорд.
Аргентинець обійшов Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду, у яких по дві перемоги. Мессі не був присутній на церемонії.
Ліонель Мессі став володарем рекордного восьмого "Золотого м'яча"30.10.23, 21:51 • 517774 перегляди