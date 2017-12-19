Месси получил два трофея за выступления в чемпионате Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Лидер каталонской "Барселоны" нападающий Лионель Месси получил приз имени Альфредо Ди Стефано и трофей Пичичи, передает УНН со ссылкой на сайт Ла Лиги.
Испанская газета Marca, которая ежегодно вручает трофей Пичичи, на этот раз отметила Месси. Данная награда вручается лучшему бомбардиру прошлого сезона Примеры. Аргентинец стал лучшим в этом компоненте - 37 голов.
Трофей Ди Стефано достается лучшему игроку чемпионата Испании. Эту награду Месси получил в рекордный 5-й раз, обогнав на один титул Криштиану Роналду.
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Стоит отметить, что трофей Пичичи Месси стал уже четвертым в карьере. Рекордсменом по количеству наград является Тельмо Сарра, который становился лучшим шесть раз.
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Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение по поводу сильных коллективов на предстоящем мундиале-2018 и назвал одну сборную, с которой он не хотел бы встретиться.