Мессі отримав два трофеї за виступи у чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лідер каталонської "Барселони" нападник Ліонель Мессі отримав приз імені Альфредо Ді Стефано та трофей Пічічі, передає УНН з посиланням на сайт Ла Ліги.
Іспанська газета Marca, яка щорічно вручає трофей Пічічі, на цей раз відзначила Мессі. Дана нагорода вручається кращому бомбардиру минулого сезону Прімери. Аргентинець став кращим у цьому компоненті – 37 голів.
Трофей Ді Стефано дістається найкращому гравцеві чемпіонату Іспанії. Цю нагороду Мессі отримав в рекордний 5-й раз, обігнавши на один титул Кріштіану Роналду.
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Варто відзначити, що трофей Пічічі для Мессі став вже четвертим у кар'єрі. Рекордсменом за кількістю нагород є Тельмо Сарра, який ставав кращим шість разів.
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Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі виразив думки з приводу найсильніших колективів на майбутньому Мундіалі-2018 і назвав одну збірну, з якою він не хотів би зустрітися.