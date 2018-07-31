Жителю Черкасской области сообщили о подозрении за участие в "ЛНР"

По информации пресс-службы, следствием установлено, что злоумышленник, находясь на территории Луганской области, что временно подконтрольная представителям террористической организации "Луганская народная республика", в течение марта-апреля 2017 года проходил военную службу в рядах одного из батальонов "народной милиции ЛНР".

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"Указанному выше лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, для полного и всестороннего расследования всех обстоятельств преступления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия", - отметили в прокуратуре.

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В пресс-службе прокуратуры Черкасской области добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.