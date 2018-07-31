Мешканцю Черкащини повідомили про підозру за участь в “ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру мешканцю Черкаської області за участь у терористичній організації “Луганська народна республіка”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Черкаської області.
За інформацією прес-служби, слідством установлено, що зловмисник, перебуваючи на території Луганської області, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації “Луганська народна республіка”, упродовж березня-квітня 2017 року проходив військову службу в рядах одного з батальйонів “народної міліції ЛНР”.
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“Вказаній вище особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. На цей час досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває, для повного та всебічного розслідування всіх обставин злочину проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії”, — зазначили у прокуратурі.
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У прес-службі прокуратури Черкащини додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.