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Жителя Нью-Йорка задержали за планы взорвать бомбу в Вашингтоне в день выборов

Киев  •  УНН

 • 8647 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В городке Таппен к северу от Нью-Йорка правоохранители арестовали 56-летнего Пола Розенфилда, который обвиняется в изготовлении бомбы весом почти 100 кг и намерении подорвать её в следующий день выборов в столице США, передает УНН со ссылкой на Би-би-си.

Как говорится в ходатайстве о выдаче ордера на арест Розенфилда, в августе и сентябре неназванный житель Пенсильвании получил от незнакомого лица письма и смс из которых следовало, что отправитель намерен изготовить взрывное устройство, отвезти его в Вашингтон и подорвать 6 ноября на Национальной аллее. В них потенциальный подрывник отметил, что рассчитывал таким образом выразить протест относительно выборов по жребию.

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Получатель этой корреспонденции передал материалы в ФБР. Оно быстро определило по мобильному телефону, с которого было отправлено смс, что сообщение отправил Пол Розенфилд, проживающий в Таппене, насчитывающем чуть более 6 тысяч жителей.

Как сообщается на сайте прокурора южного округа штата, 9 октября сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина и вызвал его на допрос. Розенфилд согласился и в ходе беседы признал, что заказал через интернет черный порох и другие взрывчатые вещества, из которых в подвале своего дома сделал бомбу.

Он подтвердил, что является владельцем мобильника, с которого были отправлены указанные смс, и сообщил, что заказал большое количество дымного пороха, который был доставлен по адресу в Нью-Джерси и привезенный им в Таппен.

По словам Розенфилда, он собрал несколько небольших взрывных устройств и протестировал их. В ходе обыска в доме Розенфилда нашли бомбу массой около 200 фунтов (90,2 кг). Мужчину обвинили в незаконном производстве и перевозки взрывного устройства. По каждой из этих статей ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее информировал УНН, 8 октября в селе Выпасное Белгород-Днестровского района местному депутату сельсовета взорвали автомобиль. Взрыв произошел ночью, когда вся семья отдыхала. В результате взрыва сгорел салон автомобиля и выбило стекла в окнах дома.

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