Мешканця Нью-Йорка затримали за намір підірвати бомбу в Вашингтоні в день виборів

Як говориться в клопотанні про видачу ордера на арешт Розенфілда, в серпні та вересні неназваний житель Пенсільванії отримав від незнайомої особи листи та смс із яких випливало, що відправник має намір виготовити вибуховий пристрій, відвезти його до Вашингтона та підірвати 6 листопада на Національної алеї. У них потенційний підривник зазначив, що розраховував таким чином висловити протест щодо виборів за жеребом.

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Одержувач цієї кореспонденції передав її до ФБР. Воно швидко визначило за мобільм телефоном, з якого було надіслано смс, що повідомлення відправив Пол Розенфілд, який проживає в Таппене, що нараховує трохи більше 6 тисяч жителів.

Як повідомляється на сайті прокурора південного округу штату, 9 жовтня співробітник правоохоронних органів зупинив автомобіль, за кермом якого перебував чоловік і викликав його на допит. Розенфілд погодився і в ході бесіди визнав, що замовив через інтернет чорний порох і інші вибухові речовини, з яких підвалі свого будинку зробив бомбу.

Він підтвердив, що є власником мобільника, з якого були надіслані зазначені смс, і повідомив, що замовив велику кількість димного пороху, який був доставлений за адресою в Нью-Джерсі та привезений їм у Таппен.

За словами Розенфілд, він зібрав кілька невеликих вибухових пристроїв і протестував їх. У ході обшуку в будинку Розенфілд знайшли бомбу масою близько 200 фунтів (90,2 кг). Чоловіка звинуватили у незаконному виробництві та перевезення вибухового пристрою. По кожній з цих статей йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як раніше інформував УНН, 8 жовтня у селі Випасне Білгород-Дністровського району місцевому депутату сільради підірвали автомобіль. Вибух стався уночі, коли вся родина відпочивала. У результаті вибуху згорів салон автомобіля та вибило скло у вікнах будинку.