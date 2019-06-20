Жители новостройки в Киеве рискуют остаться без электроснабжения

Указано, что проблема с подключением жилого комплекса по адресу: ул. Ракетная, 24 в Голосеевском районе к электросетям связана с тем, что застройщик не выполняет технические условия для присоединения домов по постоянной, надежной и безопасной схеме электропитания.

По данным ДТЭК Киевские электросети, с 2014 года не выполнены даже техусловия для присоединения строительных механизмов для обеспечения функционирования строительства к электросетям по временной схеме.

"В результате - сложились серьезные риски электроснабжения сотен квартир и безопасности людей. Жилые дома комплекса заселяются с нарушением строительных и санитарных требований. Небрежное отношение к соблюдению законодательства ставит под угрозу жизни людей. Один из трех земельных участков жилого комплекса расположен в охранной зоне высоковольтных линий электропередач 35 кВ "Китаевская - ТЭЦ-5", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, для урегулирования этой проблемы в августе 2014 года были подготовлены технические требования на перенос этих электрических сетей, однако до сих пор они не выполнены. Более того, срок выполнения заказчиком условий договора о присоединении закончился в декабре 2018 года.

"В Киеве существует ряд жилых комплексов, в которых из-за мошеннические действия застройщика, жители оказались заложниками, проживая в домах без надлежащего подключения к электросетям и тому подобное. Город уже не впервые занимается решением проблем таких домов: мы прошли сложный путь решения проблемы в домах на Харьковском шоссе, 19, 19-А, в ЖК "Жемчужина Троещины" и др. Мы готовы сопровождать и домовую общину из домов на улице Ракетной, но и от людей мы ожидаем активного вмешательства процесс. В частности, речь идет о необходимости определения юридического лица, которое выступит официальной стороной и возьмет на себя необходимые обязательства и соответствующим образом подготовит имеется электрооборудования", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, в результате отключения от электроснабжения двух насосных станций без водоснабжения осталось 16 населенных пунктов Донецкой области.