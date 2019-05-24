Без водопостачання залишилися майже 35 тисяч жителів Донеччини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок відключення від електропостачання двох насосних станцій без водопостачання залишилось 16 населених пунктів на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.

Так, 23 травня о 13:50 рятувальникам повідомили про відключення від електрики насосної станції №4 водовода Слов’янськ - Донецьк та насосної станції “Клебан-Бик”.

"Внаслідок відключення без водопостачання залишилось 13 населених пунктів приватного сектору Костянтинівського району та 3 населених пунктів ВЦА міста Торецьк. Усього без водопостачання - 16 населених пунктів - 34 673 особи (8708 абонентів), частково маються приватні колодязі", - зазначили у відомстві.

Як вказали у ДСНС, наразі водопостачання населених пунктів здійснюється самопливом.

24 травня буде вирішуватись питання щодо необхідності підвозу води населенню в відключені від водопостачання населені пункти. За необхідності, підвоз води населенню буде здійснюватися згідно графіку, узгодженому з місцевими органами влади.

Нагадаємо, 23 травня низку об'єктів КП "Компанія "Вода Донбасу", яка постачає воду жителям Донецької області, відключили від електропостачання через борги.

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