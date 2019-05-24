Без водоснабжения остались почти 35 тысяч жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В результате отключения от электроснабжения двух насосных станций без водоснабжения остались 16 населенных пунктов Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Так, 23 мая в 13:50 спасателям сообщили об отключении от электричества насосной станции №4 водовода Славянск - Донецк и насосной станции "Клебан-Бык".
"В результате отключения без водоснабжения остались 13 населенных пунктов частного сектора Константиновского района и 3 населенных пунктов ВЦА города Торецкое. Всего без водоснабжения - 16 населенных пунктов - 34 673 человека (8708 абонентов), частично имеются частные колодцы", - отметили в ведомстве.
Как указали в ГСЧС, на данный момент водоснабжение населенных пунктов осуществляется самотеком.
24 мая будет решаться вопрос о необходимости подвоза воды населению в отключенных от водоснабжения населенных пунктах. При необходимости подвоз воды населению будет осуществляться согласно графику, согласованному с местными органами власти.
Напомним, 23 мая ряд объектов КП "Компания "Вода Донбасса", которая поставляет воду жителям Донецкой области, отключили от электроснабжения из-за долгов.